Вторые Игры стран СНГ стартуют в Минске

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вторые Игры стран СНГ стартуют в Минске — участие в них примут 2 214 спортсменов из 22 стран, сообщает ТАСС.



Участвовать будут девять стран Содружества и страны, не входящие в СНГ — Иран, Египет, Малайзия, Ливан, ОАЭ, Вьетнам и Куба. Российские спортсмены выступят во всех 20 видах спорта. В сборную вошли 408 спортсменов.

Талисманом вторых Игр стран СНГ стала рысь по имени Рыся.

Церемония открытия состоится 5 августа на «Минск-Арене». Соревнования пройдут в 11 городах Белоруссии. На 6 августа намечено заседание министров спорта стран СНГ.

Дебютные Игры стран СНГ проходили в 2021 году в Казани. В соревнованиях в Белоруссии много отличий от Казани: старты проводят всей страной. В Минске пройдут легкая атлетика, современное пятиборье, художественная гимнастика и еще пять спортивных дисциплин. По два старта примут Брест (гандбол и плавание) и Гродно (тяжелая атлетика и хоккей на траве). В Борисове будет мини-футбол, в Гомеле предстоит соревноваться дзюдоистам, в Витебске назначен тайский бокс, в Жлобине — самбо, в Молодечно — пляжный волейбол, в Солигорске все виды спортивной борьбы: и вольная, и греко-римская, и женская. Подробнее об Играх стран СНГ, а также двух других соревнованиях, которые пройдут в Уфе и Екатеринбурге — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко