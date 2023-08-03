Жара в Татарстане сохранится до начала следующей недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие выходные и в начале следующей недели ожидается жара. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем воздух может прогреваться до +33 градусов.

В пятницу и субботу, 4 и 5 августа, в жаркой и неустойчивой воздушной массе в Татарстане прогнозируются локальные грозовые дожди. Порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.

Ночью 4 и 5 августа в республике ожидается от +13 до +20 градусов. Днем воздух прогреется до +27... +33°С.

В воскресенье, 6 августа, существенных осадков в Татарстане не прогнозируется. Ночные температуры ожидаются в пределах от +15 до +20 градусов, дневные — от +28 до +33°С.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник и вторник, 7 и 8 августа, днем воздух будет прогреваться до +28... +33 градусов. Дожди в начале следующей недели маловероятны.



Днем в четверг, 3 августа, в некоторых районах Татарстана пройдут кратковременные дожди. Ожидаются также грозы, при которых могут усиливаться порывы ветра. В полдень зарегистрировали от +24 до +30 градусов.

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Татьяна Демина