Мэрия Казани: сроки возведения второй очереди Вознесенского тракта зависят от финансирования

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Точные сроки возведения второй очереди Вознесенского тракта в Татарстане зависят от финансирования, рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев:

По его словам, о точных сроках станет известно, когда вопросы финансирования будут окончательно решены под руководством раиса республики. По этому вопросу в настоящее время проходят совещания с министерством транспорта и дорожного строительства Татарстана.

— На полке генерального плана эта дорога находилась более 50 лет… Это пятая вылетная магистраль города Казани, и примечательна она тем, что нет светофоров и будет безостановочный проезд. В течение 15-20 минут мы можем добраться из центра до М-7, — сказал Куляжев.

Он добавил, что для пешеходов устроят подземные и надземные переходы.

— Вся инфраструктура предусмотрена для того, чтобы этот район развивался. Я назвал школы, детсады, подземные-надземные переходы здесь мы тоже делаем. Здесь мы делаем и велодорожки. Сделаем так… чтобы еще 50 лет потом по этой дороге ездить, — сказал он.

— Ну вы видите — дорога пробита, поэтому, Алла бирсә, дай Бог, совсем скоро поедем, — заключил замруководителя исполкома города.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Игорь Куляжев рассказал, что стоимость второго этапа Вознесенского тракта, по экспертизе, составляет 26 млрд рублей. По его словам, что касается возможности сделать проезд по Вознесенскому тракту платным, для этого необходимы инвестиции. По этому вопросу Агентство инвестиционного развития Татарстана (АИР) в скором времени проведет совещание.

Он отметил, что технически вторую очередь Вознесенского тракта можно построить до конца следующего года. Дорожное полотно уже готово, вопросы по выкупу земельных участков тоже сейчас находятся на стадии решения.

Движение по первому участку Вознесенского тракта протяженностью 3,8 км от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Казани откроется ко Дню дорожного хозяйства — 15 октября.



Ранее сообщалось, что второй этап — от проспекта Победы до трассы М-7 — хотят закончить до 2025 года.

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Маргарита Головатенко