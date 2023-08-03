В Татарстане проведут совещание по вопросу о платном Вознесенском тракте

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Стоимость второго этапа Вознесенского тракта, по экспертизе, составляет 26 млрд рублей, рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.



На вопрос журналистов о рассматриваемой возможности сделать проезд по Вознесенскому тракту платным он ответил, что для этого необходимы инвестиции:

— Для того чтобы сделать платный участок Вознесенского тракта, для этого должны быть предусмотрены какие-то частные инвестиции, государственные инвестиции. То есть кто-то должен вложиться в эту дорогу.

Он указал, что по этому вопросу Агентство инвестиционного развития Татарстана (АИР) в скором времени проведет совещание.

— По второму этапу в этом году выделено финансирование на реконструкцию путепровода по улице Фучика, и уже 30 августа мы откроем по нему движение. Сейчас путепровод приходится объезжать. Второй момент — примыкание к федеральной трассе М-7. Там тоже строится подобного рода путепровод и будет полноценное примыкание, для того чтобы был обеспечен выезд к Вознесенскому тракту на М-7. На другие виды работ в этом году средства не предусмотрены, — сказал Куляжев.

Он отметил, что технически вторую очередь Вознесенского тракта можно построить до конца следующего года. Дорожное полотно уже готово, вопросы по выкупу земельных участков тоже сейчас находятся на стадии решения.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Движение по первому участку Вознесенского тракта протяженностью 3,8 км от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Казани откроется ко Дню дорожного хозяйства — 15 октября.



Ранее сообщалось, что второй этап — от проспекта Победы до трассы М-7 — хотят закончить до 2025 года.

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Маргарита Головатенко