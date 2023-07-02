В России предложили запретить родственникам чиновников выезжать из страны в недружественные государства

ЛДПР готовит законопроект, который временно запретит выезжать родственникам высокопоставленных чиновников в недружественные страны. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Каргинов.

— Мы предлагаем наделить уполномоченные органы власти правом временно блокировать возможность выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности — например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований, — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, ограничения также могут распространяться на топ-менеджеров госкорпораций, членов совета директоров Центрального банка России, Центризбиркома и других.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутаты хотят предусмотреть исключения. Например, ограничения не будут действовать, если кому-то потребуется отправиться в недружественные страны из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника.

Два месяца назад в Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет для отдельных категорий лиц иметь иностранное гражданство и счета в иностранных государствах. Меру хотят распространить на госслужащих, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности.

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Айрат Назипов