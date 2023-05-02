В Госдуму внесли законопроект о запрете иностранного гражданства для чиновников

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет для отдельных категорий лиц иметь иностранное гражданство и счета в иностранных государствах. Меру хотят распространить на госслужащих, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности.

С предложением о внесении соответствующих поправок в Конституцию 15 января 2020 года выступил президент России Владимир Путин. Инициатива была реализована, однако у указанной категории лиц осталось право на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах:

— В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда. Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжают только усиливаться, — сказано в пояснительной записке.

Законопроект предлагает запретить госслужащим владение недвижимостью в иностранных государствах и территориях, совершающих в отношении России и ее юридических лиц недружественные действия.

Запрет коснется лиц на государственных должностях, включая президента РФ и ее субъектов, председателя правительства РФ, федеральных министров, судей, депутатов, сенаторов и др.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко