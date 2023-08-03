Татарстан занял 5-е место в топе российских регионов для отдыха в конце лета

В последнем летнем месяце этого года российские туристы на 20% чаще бронировали отели и гостиницы в России, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщает «Газета.Ru». В топ российских регионов для отдыха в конце лета попал и Татарстан.

Однако самым популярным стал Краснодарский край — на его долю пришлось 28% всех заказов номеров в гостиницах.

В топ-3 по числу заказов отелей и гостиниц также вошли Санкт-Петербург (15%) и Москва (8%). Туристы также выбирали для отдыха Калининградскую область (6% броней).

Татарстан расположился на 5-м месте (3% всех броней).

В топ-10 регионов с наибольшей долей бронирований также вошли Дагестан (3%), Ставропольский край и Нижегородская область, Приморский край и Ростовская область. На долю этих регионов пришлось по 2% всех заказов номеров.



Интересно, что на август туристы планируют более длительные поездки, чем на июнь и июль этого года: средняя продолжительность бронирований составляет пять ночей, что на 67% больше, чем за предыдущие месяцы (в среднем три ночи).



Из-за проведения в Казани 15 июля матча за Суперкубок России по футболу городские гостиницы были переполнены. По номерному фонду Татарстан в России занимает шестое место. Республику опережают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Московская область.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова