Каждый второй казанец ни у кого не берет денег в долг

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, в ходе которого выяснил, кому и какие суммы казанцы дают взаймы и у кого одалживают деньги.

Так, 51% опрошенных признались, что ни у кого не берут денег в долг.



Еще 11% казанцев рассказали, что чаще всего обращаются с просьбой дать взаймы денег к родственникам, 9% — к друзьям, 6% — к коллегам, 1 из 100 берет ссуду на работе, а каждый пятый чаще всего решает обратиться в банк за кредитом (18%).

Интересно, что 48% респондентов признались, что никому не дают денег взаймы.

Среди остальных, 23% опрошенных чаще всего одалживают деньги родственникам, 20% — друзьям, 9% — коллегам.

Средняя сумма, которую горожане могут одолжить родственникам, составляет 15 500 руб., другу — 11 000 руб., коллеге — 6 300 руб.



За первое полугодие текущего года было выдано более 18 млн потребкредитов. Рост составил 112,5%, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Средняя сумма потребительского кредита увеличилась и по итогам июня 2023 года составила 196,6 тыс. рублей (+2,8% к июню 2022 года).

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Илина Хакимова