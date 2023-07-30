За полгода в России было выдано более 18 млн потребкредитов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первое полугодие текущего года было выдано более 18 млн потребкредитов. Рост составил 112,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Средняя сумма потребительского кредита увеличилась и по итогам июня 2023 года составила 196,6 тыс. рублей (+2,8% к июню 2022 года). Средний срок выдаваемого потребительского кредита по итогам июня 2023 составляет 27,5 месяца, что на 9,6% меньше, чем в июне 2022 года.

За это же время было выдано 383,85 тысячи автокредитов, что на 65,2% больше, чем годом ранее. Объем выданных автокредитов увеличился на 69% и достиг 493,92 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Татарстан среди 30 российских регионов-лидеров продемонстрировал самую серьезную динамику роста объема выданных потребкредитов. За январь — июнь 2023 года их оформили на 22,9 млрд рублей.



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Айрат Назипов