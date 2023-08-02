Объем розничного кредитования в России приблизился к 8,4 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

С января по июль этого года объем розничного кредитования в России приблизился к 8,4 трлн рублей, об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

А по итогам 2023 года он может достичь 15 трлн рублей.

В банке обратили внимание на рекордный рост потребительской активности населения в этом году: за 7 месяцев этого года спрос населения на кредиты составил около 8,4 трлн рублей, что на 81% превышает значения за аналогичный период прошлого года. Движущей силой развития рынка выступает залоговое кредитование — ипотека и автокредиты.

За семь месяцев российские банки выдали 3,6 трлн рублей жилищных кредитов и 4 трлн рублей — потребительских.



realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Анатолий Печатников, комментируя ситуацию, заявил, что по оценкам банка «рынок кредитования в этом году полностью восстановится, на 8,5% превысив значения рекордного 2021 г. и примерно на 45% — прошлого года». Этому росту в наибольшей степени будут способствовать ипотека и автокредиты.

— Даже несмотря на подъем ключевой ставки, который произошел впервые за несколько месяцев и уже повлиял на ценовые параметры по ипотеке в крупных банках, темпы роста розничного рынка в этом году останутся двузначными, — сказал Печатников.

Также он рассказал и об уровне просроченной задолженности, указав, что признаков «перегрева» не наблюдается. Например, в сегменте ипотечного кредитования общий уровень просрочки — меньше 1%.



Задолженность россиян перед банками по состоянию на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей, а по итогам I квартала эта цифра достигала 27,8 трлн рублей. Уровень закредитованности россиян (отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу) по сравнению с началом года вырос с 35% до 41%.

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Илина Хакимова