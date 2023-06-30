«Известия»: россияне задолжали банкам больше 30 трлн рублей

Задолженность россиян перед банками по состоянию на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей, а по итогам I квартала, месяцем ранее, эта цифра достигала 27,8 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Уровень закредитованности россиян (отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу) по сравнению с началом года вырос с 35% до 41%.

Наибольшая долговая нагрузка граждан зафиксирована в Тыве (115% от дохода), Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртии (56%) и в Московской области (55%). Меньше всего оказались закредитованы жители Ингушетии (15%), Чечни (14%), Дагестана (13%), Севастополя (9%) и Крыма (8%).

Также продолжился и рост общего размера просроченной задолженности: с 1,08 трлн рублей до 1,11 трлн рублей, увеличился и средний размер просроченного кредита — с 19,78 тыс. до 20,40 тыс. рублей.

В России самым распространенным видом кредитования по-прежнему остается ипотека. В кредитном портфеле граждан она занимает долю свыше 50%, уточняет издание. Однако, согласно данным ЦБ, число выданных ипотечных займов за I квартал этого года упало на 20%.

Наибольшее снижение зафиксировано в Удмуртии (13,9%), Воронежской области (15,1%), Москве (15,6%), Приморском крае (20,4%), а также в Санкт-Петербурге (27,7%).



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

А в топ-5 субъектов по ипотечному приросту вошли республики Чечня (55,1%), Тыва (53,5%), Адыгея (45,9%), Алтай (44,7%) и Краснодарский край (46,6%).

Говоря об автокредитах, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года их количество увеличилось на 16,8% — с 143,7 тыс. до 167,9 тыс. рублей.

Чаще всего купить машину в долг хотели жители Москвы (10,5 тыс. сделок), Московской области (9,6 тыс.), Татарстана (8,8 тыс.), Санкт-Петербурга (8,5 тыс.) и Краснодарского края (7,5 тыс.).

Практически не изменился за квартал спрос на потребительские кредиты: было подписано 2,9 млн договоров. Наиболее активно этим видом банковских услуг пользовались в Тюменской области (7,7%), ХМАО (7,7%), Омской области (6%), Приморском крае (5,6%) и Новосибирской области (5,3%).



В мае 2023 года банки выдали россиянам 1,41 трлн рублей кредитов. Так, в прошлом месяце объем выданных физлицам кредитов вырос на 7,63%, или на 99,8 млрд рублей, к апрелю 2023 года. Суммарно за пять месяцев нынешнего года объем выдач кредитов по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличился на 49%.

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Илина Хакимова