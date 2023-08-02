В новые российские регионы направили 7,5 миллиона учебников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Школы новых регионов России полностью обеспечены учебной литературой — туда направили 7,5 миллиона книг. Об этом сообщил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.

— Для начала нового учебного года направили в новые регионы 7,5 миллиона учебников и учебной литературы, то есть полностью обеспечили все школы уже с 1 сентября 2022 года, — заявил он на совещании у президента России Владимира Путина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, в детские сады передали 300 тысяч экземпляров развивающей литературы.

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Елизавета Пуншева