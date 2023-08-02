В выходные в Татарстане потеплеет до +33 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Татарстане с завтрашнего дня воздух начнет прогреваться выше +30 градусов. В субботу, 5 августа, температуры достигнут +33°С, сообщает Гидрометцентр республики.

Ночные температуры 3 августа в Татарстане ожидаются в пределах 12-17 градусов тепла. Ночью 4 и 5 августа прогнозируется от +14 до +19°С.

Днем в четверг, 3 августа, в Татарстане прогнозируется от +26 до +31°С, в пятницу, 4 августа, — от +27 до +32 градусов. В субботу температуры будут в пределах +28...+33°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в предварительном прогнозе Гидрометцентра Татарстана сообщалось, что 4 и 5 августа в регионе ожидается до +32 градусов. Местами возможен кратковременный дождь.

В среду и четверг в республике ожидаются грозы и сильный ветер порывами до 15-20 м/с. Аналогичные погодные условия, а также кратковременный дождь, возможен и в субботу.

В Казани сегодня прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +27—29 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +24 до +29°С.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина