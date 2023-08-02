Сегодня в Казани потеплеет до +29 градусов

В среду, 2 августа, в Казани ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +27—29 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +24 до +29 °С.



В Казани также ожидается западный, северо-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами он может усиливаться до 14 м/с.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сильного ветра в ближайшие дни не ожидается. К концу этой недели воздух постепенно прогреется до +32 градусов.

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Татьяна Демина