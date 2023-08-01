Буркина-Фасо и Мали будут считать военное вторжение в Нигер равносильным объявлению им войны

Буркина-Фасо и Мали сделали совместное заявление о том, что любое военное вторжение в Нигер будет равносильно объявлению им войны, сказано в распространенном сообщении переходных правительств этих двух стран.

— Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали... предупреждают, что всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали, — говорится в заявлении.

Обе страны предостерегли против «катастрофических последствий» военного вмешательства в Нигере, которое может «дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии».

Помимо этого, Буркина-Фасо и Мали пригрозили выходом из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), уточняет "РИА Новости".

Обе страны выразили солидарность с народом Нигера, который решил «взять в руки» свою судьбу. Государства осуждают «настойчивость» во введении санкций со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) против Нигера, а также отказываются их соблюдать.

Ночью с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает новую власть в Нигере, которая пришла к власти в результате мятежа.



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Илина Хакимова