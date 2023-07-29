Евросоюз не признает переворот в Нигере

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает новую власть в Нигере, которая пришла к власти в результате мятежа. Об этом пишет RT.

По словам Борреля, ЕС прекращает финансовую поддержку страны и сотрудничество с ней.

— Помимо немедленного прекращения поддержки бюджета, все действия по сотрудничеству в сфере безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу, — считает Боррель

Он также призвал восстановить в стране конституционный порядок.

Ночью с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

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Айрат Назипов