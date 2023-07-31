В Госдуме хотят добиться полного запрета вейпов в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия может прийти к полному запрету вейпов — этого следует добиваться, рассказал «РИА Новости» депутат Госдумы Султан Хамзаев.



Он напомнил, что члены межведомственной комиссии в Казахстане проголосовали за запрет на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним.

— О подобном запрете вейпов стоит подумать всем странам постсоветского пространства… Считаю, что в конечном итоге мы также поступательно придем к полному запрету вейпов в России. Буду добиваться этого и призывать своих коллег, — сказал депутат.

По мнению Хамзаева, вопрос полного запрета вейпов должен стоять на повестке дня экономических союзов, в которые входит Россия.



Правительство Казахстана 29 июля приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. Представители партии Respublica указывали, что казахстанцы требовали остановить распространение вейпов среди детей, подростков и молодежи. Только за последние два года оборот вейпов в Казахстане вырос в 300 раз.

В мае на территории России вступил в силу ряд новых законов. Один из главных в этом списке — закон о запрете продажи вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним. На эту тему поступало большое количество обращений от родителей и учителей.

С 1 июня 2023 года вейпы в России можно приобрести только в магазинах и павильонах. Торговля ими на ярмарках, выставках, а также дистанционным способом или с использованием автоматов попадает под запрет. Запрещается также выкладка и демонстрация вейпов в торговом объекте.

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Маргарита Головатенко