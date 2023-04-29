В Госдуме рассказали о новых законах, вступающих в силу в мае

В мае на территории России вступает в силу ряд новых законов. Подробно о них рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, о чем сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Один из главных в этом списке — закон о запрете продажи вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним. Как отметил спикер ГД, на эту тему поступало большое количество обращений от родителей и учителей.

Второй закон наделяет президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан, а третий вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании участников спецоперации и должностных лиц.

Еще один закон закрепляет положение, что теперь доставка пенсий наличными будет осуществляться только «Почтой России». Также утвержденные поправки в законах вводят пожизненное наказание за государственную измену и упрощение получения мер поддержки участниками спецоперации на Украине.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, вчера президент России Владимир Путин также подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.



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Максим Кокунин