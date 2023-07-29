В Казахстане планируют полностью запретить вейпы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казахстане полностью запретят вейпы. Информация опубликована в telegram-канале парламентской партит Respublica.

— Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. Этому предшествовала большая работа фракции партии Respublica, государственных и общественных организаций, — сказано в публикации.

Как говорят представители партии, казахстанцы требовали остановить распространение вейпов среди детей, подростков и молодежи. Только за последние два года оборот вейпов в Казахстане вырос в 300 раз.

В мае на территории России вступил в силу ряд новых законов. Один из главных в этом списке — закон о запрете продажи вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним. На эту тему поступало большое количество обращений от родителей и учителей.

С 1 июня 2023 года вейпы в России можно приобрести только в магазинах и павильонах. Торговля ими на ярмарках, выставках, а также дистанционным способом или с использованием автоматов попадает под запрет. Запрещается также выкладка и демонстрация вейпов в торговом объекте.



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Айрат Назипов