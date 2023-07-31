В Верхнеуслонском районе Татарстана утонул мужчина, упав с сапборда

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Вчера днем в Верхнеуслонском районе Татарстана у села Нижний Услон на Волге обнаружили тело утонувшего мужчины, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Водолазы, обследовав 1500 кв. м акватории, в 30 метрах от берега извлекли со дна тело погибшего мужчины 1987 г. р., тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

По предварительным данным, мужчина упал с сапборда в состоянии алкогольного опьянения. Причина произошедшего — несоблюдение правил безопасности на водных объектах. В пресс-службе ведомства обратили внимание, что место происшествия не оборудовано для купания.

В воскресенье в Кировском районе Казани обнаружили тело мужчины в 500 метрах от кромки судового хода в Волге, вблизи жилого массива Куземетьево. Его извлекли в 1 300 метрах от берега с поверхности воды и передали сотрудникам полиции.

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Илина Хакимова