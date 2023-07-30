В Кировском районе Казани утонул мужчина
В Кировском районе Казани утром 30 июля обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Тело обнаружили в 500 метрах от кромки судового хода в Волге, вблизи жилого массива Куземетьево. Его извлекли в 1300 метрах от берега с поверхности воды и передали сотрудникам полиции. Причина происшествия устанавливается.
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