Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших из-за урагана в субботу

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших из-за урагана в минувшую субботу, 29 июля:



— Минувшая суббота стала трагичной для нашей республики. Накануне вечером страшная стихия унесла жизни девяти жителей Татарстана, среди них четверо детей, — приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Трагедия произошла у озера Яльчик в Марий Эл 29 июля. Ураганный ветер повалил деревья на палатки: погибли восемь человек, все они жители Татарстана (Казань, Высокогорский, Зеленодольский, Пестречинский районы). Среди погибших трое детей. Самый младший — 2023 года рождения.

— Особой болью отзываются сообщения о том, что в числе погибших трое детей, самому младшему из которых нет и года.

В Казани, на базе отдыха «Актер», в результате падения дерева погибла 14-летняя девочка.

— Приношу глубочайшие соболезнования всем родным, потерявшим своих близких в этой страшной трагедии. Сейчас в больницах находится 11 пострадавших из Татарстана. Мною даны поручения держать на контроле оказание необходимой медицинской помощи. Желаю им скорейшего выздоровления, — сказал раис республики.

На Татарстан и еще семь регионов Приволжского федерального округа после сильной жары обрушился ураган. В результате пострадали почти 80 человек. Есть и погибшие — в соседней с Татарстаном Республике Марий Эл жертвами стихии стали восемь человек, среди которые трое — жители Зеленодольска. Последствия урагана продолжают разгребать, а в Кабмине Татарстана утром провели внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко