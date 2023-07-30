Украина с начала года получила более $25 млрд международной финансовой помощи

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Киев с начала года получил более свыше $25 млрд финансовой помощи от международных партнеров, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.



— $25,3 млрд составила международная бюджетная помощь с начала года, — приводит RT ее слова.

25 июля власти США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн. Киеву передадут снаряды для ЗРК Patriot, NASAMS, РСЗО HIMARS и других артиллерийских установок.

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Маргарита Головатенко