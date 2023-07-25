США объявили о передаче Украине военной помощи на $400 млн
Власти США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн. Киеву передадут снаряды для ЗРК Patriot, NASAMS, РСЗО HIMARS и других артиллерийских установок.
Как говорится в заявлении Пентагона, помимо боеприпасов, киевский режим получит 32 БТР Stryker, беспилотники Hornet, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также приборы ночного видения и тепловизоры.
Месяц назад Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн. В него также вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.
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