Владимир Путин заявил, что договоренности с лидерами стран Африки исполнят

Президент России Владимир Путин, прощаясь с гостями парада ВМФ России, заявил, что все достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки договоренности будут исполнены.



— Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трех дней и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все, о чем договорились, все будем исполнять.

В главном военно-морском параде приняли участие президент России Владимир Путин и главы четырех африканских государств. Задействованы 45 кораблей, катеров и подводных лодок. Мероприятие посетили около трех тысяч военнослужащих.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходил 27—28 июля в Санкт-Петербурге. Участие в нем принимали 49 из 54 стран африканского континента. Из них 17 были представлены на уровне глав государств, еще по пять — на уровне вице-президентов и уровне глав правительств и парламентов.

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Маргарита Головатенко