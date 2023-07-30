В Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге и Кронштадте начался главный военно-морской парад. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В параде принимают участие президент России Владимир Путин и главы четырех африканских государств. Задействованы 45 кораблей, катеров и подводных лодок. Мероприятие посетят около трех тысяч военнослужащих.
Владимир Путин объедет на катере боевые корабли в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде. Он поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ.
Парад завершится маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым