В Поволжье из-за урагана погибли десять человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Приволжском федеральном округе из-за урагана погибли десять человек, пострадали 76, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Марий Эл Алексей Сабадырев.



В палаточном лагере у озера Яльчик погибли восемь человек, пострадали — 29. Из них 16 человек госпитализировали.

— Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, — отметил Алексей Сабадырев.

В Марий Эл после гибели людей в результате урагана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.

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Маргарита Головатенко