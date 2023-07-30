В Марий Эл число погибших из-за падения деревьев выросло до семи
Число погибших при падении деревьев в палаточном лагере в Марий Эл увеличилось до семи, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Травмы получили 27 человек. Туристическая группа не была зарегистрирована в ведомстве. Спасатели МЧС России расчищают завалы на месте палаточного лагеря.
Еще два человека пострадали в другом палаточном лагере.
В Приволжском федеральном округе из-за ливня и сильного ветра накануне пострадали 76 человек. В 520 населенных пунктах было нарушено энергоснабжение, упали 550 деревьев. У 41 жилого дома и семи социально значимых объектов повреждены кровли.
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