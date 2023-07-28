Рустам Минниханов изменил состав Совета безопасности Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав Совета безопасности республики. Из него вывели экс-министра здравоохранения региона Марата Садыкова, умершего в январе 2023 года, и депутата Госсовета РТ Мякзюма Салахова, покинувшего в июле пост президента Академии наук Татарстана.

В состав Совета безопасности Татарстана ввели министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина и нового президента Академии наук республики Рифката Минниханова.

Совет безопасности Татарстана образован в сентябре 1999 года. Его цель — обеспечение реализации раисом республики конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина, соблюдения Конституции и законов региона.

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Татьяна Демина