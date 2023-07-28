Почти 80% казанцев готовы избавиться от ненужных изделий из золота

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Порядка 79% жителей Казани готовы расстаться с хранящимися дома ненужными изделиями из золота. Такие данные «Реальному времени» предоставили в компании Goldex.

У 48% опрошенных дома хранятся больше пяти золотых украшений. Еще у 18% таких изделий нет.

По данным опроса, большинство казанцев не используют свое золото. Только 5% жителей города сказали, что пользуются всеми предметами, еще 22% постоянно носят с собой одно или два украшения.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Авторы исследования пришли к выводу, что на руках у жителей страны — сотни миллионов штук ювелирных украшений и изделий из золота на общую сумму более 3 трлн рублей. При этом 2,5 трлн рублей в виде ювелирных украшений и изделий из золота не используются.

Согласно исследованию компании Sokolov, казанские мужчины тратят 15% своей зарплаты на ювелирные украшения для женщин. Жители города оказались гораздо более щедрыми, чем москвичи. Они на эти цели могут тратить не более 12,6% своей зарплаты.



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Айрат Назипов