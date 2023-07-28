Наталья Кондратова стала представителем Татарстана в Набсовете кластерного развития и проектного управления

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Первый заместитель министра экономики — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Татарстана Наталья Кондратова назначена новым представителем республики в Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития и проектного управления РТ». Об этом говорится в постановлении премьера-министра региона Алексея Песошина.

С ноября прошлого года эту должность занимал Айрат Шамсиев. Бывший первый заместитель министра экономики Татарстана покинул ведомство в начале мая и занял пост проректора по экономике и финансам КНИТУ-КАИ.

Постановление о создании Центра кластерного развития и проектного управления Татарстана Кабмин республики выпустил в апреле 2022 года. Он учрежден по предложению Минэкономики республики, Камского инновационного территориально-производственного кластера и «Татнефтехиминвест-холдинга».

Наталья Кондратова стала первым заместителем министра экономики два месяца назад. С 2 сентября 2019 года она работала в должности заместителя министра экономики Татарстана.

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Айрат Назипов