В Татарстане создадут центр кластерного развития и проектного управления
В Татарстане появится центр кластерного развития и проектного управления РТ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Центр создается по предложению Минэкономики республики, Камского инновационного территориально-производственного кластера и «Татнефтехиминвест-холдинга». Ведомство будет одним из учредителей центра.
В начале апреля первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин заявлял, что в Татарстане на господдержку субъектов МСП направят 4,5 млрд рублей с учетом имеющейся капитализации подведомственных Министерству экономики структур.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым