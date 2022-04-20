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В Татарстане создадут центр кластерного развития и проектного управления

23:19, 20.04.2022
В Татарстане создадут центр кластерного развития и проектного управления
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане появится центр кластерного развития и проектного управления РТ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Центр создается по предложению Минэкономики республики, Камского инновационного территориально-производственного кластера и «Татнефтехиминвест-холдинга». Ведомство будет одним из учредителей центра.

Фото: pixabay.com

В начале апреля первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин заявлял, что в Татарстане на господдержку субъектов МСП направят 4,5 млрд рублей с учетом имеющейся капитализации подведомственных Министерству экономики структур.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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