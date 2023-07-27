В Татарстане расширили категории участников спецоперации, кому бесплатно предоставят юрпомощь

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане расширили расширили категории участников спецоперации, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Как сообщает пресс-служба республиканского Минюста, Госюрбюро республики и адвокаты будут оказывать бесплатную юрпомощь военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, мобилизованным лицам, участникам добровольческих формирований, а также членам их семей.

— В республиканский закон о бесплатной юридической помощи были внесены изменения, которые расширяют категории участников СВО, имеющих право на такую помощь. Право на бесплатную юридическую помощь предоставлено не только тем, кто сейчас непосредственно находится в зоне СВО, но и тем, кто уже вернулся, а также лицам, выполнявшим свои боевые задачи, начиная с мая 2014 года, — рассказал первый заместитель министра юстиции республики Айнур Галимов.

Участников государственной системы бесплатной юридической помощи, будут консультировать, в частности, по вопросам выплаты компенсаций и назначения социальных льгот. Членам семей будет предоставляться помощь по вопросам признания лиц безвестно отсутствующими или умершими.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В конце декабря 2022 года раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, согласно которому призванные в ходе частичной мобилизации жители республики наделяются правом на бесплатную юридическую помощь, оказываемую в рамках государственной системы. Ее также могут получить члены их семей.

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Айрат Назипов