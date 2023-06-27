Владимир Леонов об играх стран БРИКС в Казани: «Мы хотим сделать большой праздник спорта»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань планирует провести запланированные на июнь 2024 года игры стран БРИКС как «большой праздник спорта». Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— На следующий год Казани доверено право проведения спортивных игр стран БРИКС. Как вы прекрасно знаете, на следующий год Россия председательствует в БРИКС. В Казани осенью пройдет саммит БРИКС. А мы хотим сделать еще такую отдельную программу, отдельное мероприятие. Оно в той или иной степени проводится, конечно, эти игры, но они больше носят демонстрационный характер. Мы же хотим сделать все-таки такой большой праздник спорта, — сказал он.

Игры стран БРИКС, по предварительной информации, пройдут с 4 по 18 июня 2024 года. Казань рассчитывает на участие «лучших спортсменов».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Программа игр стран БРИКС еще не утверждена. Пока в нее включено 22 вида спорта.

Министр спорта России Олег Матыцин рассказывал, что игры БРИКС — не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах Казани.



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Татьяна Демина