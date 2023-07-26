В России ограничат начинающим инвесторам размер кредитного плеча

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Центробанк России введет новую категорию для начинающих инвесторов с опытом торговли менее года. Для них финансовый регулятор намерен уменьшить размер кредитного плеча.

— Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы, — говорится на сайте Банка России.

Уточняется, что нововведение позволит снизить риски для инвесторов. В ЦБ готовы обсудить новые правила, а также учесть все замечания до 16 августа.

realnoevremya.ru (архив)

Кредитное плечо — это займ, который брокер дает инвестору для совершения сделки на более крупную сумму, чем собственный капитал инвестора на счете. Займ выдается под залог приобретаемых или ранее приобретенных инвестором активов.



Напомним, Московская биржа с 1 августа 2023 года обновит правила листинга. По новым правилам листинга временно смягчаются требования к количеству акций в свободном обращении (free-float) для второго уровня листинга.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов