Мосбиржа обновит правила листинга с начала августа

Фото: realnoevremya.ru/Никита Коновальцев (архив)

Московская биржа с 1 августа 2023 года обновит правила листинга. На сайте торговой площадки указано, что по новым правилам листинга временно смягчаются требования к количеству акций в свободном обращении (free-float) для второго уровня листинга.

Предусмотрены следующие изменения:

для включения акций во второй уровень листинга минимальный порог для free-float снижается с 10 до 1%. При этом требования к капитализации free-float остается неизменным — 1 млрд рублей по обыкновенным акциям и 500 млн рублей по привилегированным акциям, что позволит сохранить необходимый уровень качества инструментов для включения их в котировальные списки;

для перевода акций из первого во второй уровень листинга требования к уровню free-float снижаются с 4 до 1%;

для исключения акций из второго уровня листинга значение free-float должно быть ниже 1% (в настоящее время менее 4%).

Уточняется, что пониженные требования к free-float будут действовать до 30 июня 2025 года.

В марте биржа Nasdaq уведомила российские компании Ozon, «Яндекс», Headhunter и Qiwi о том, что американские депозитарные акции (ADS) компаний будут исключены из листинга биржи. Представители американской электронной биржи и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг перечисленных компаний. В свою очередь, Мосбиржа отметила, что продолжит торги ценными бумагами этих эмитентов в обычном режиме.

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Айрат Назипов