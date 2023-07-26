Казанский «Рубин» объявил стартовый состав на матч Кубка России против «Ростова»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня «Рубин» сыграет с ФК «Ростов» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Главный тренер казанской команды Рашид Рахимов внес несколько изменений в стартовый состав, по сравнению с предыдущим официальным матчем.

Так на поле с первых минут выйдут: Никита Янович (в), Дмитрий Кабутов, Рустамжон Ашурматов, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Руслан Безруков, Марат Апшацев, Александр Зотов (к), Умарали Рахмоналиев, Мераби Уридия, Джоэль Фамейе.

Запасные: Юрий Дюпин (в), Артем Исмагилов (в), Александр Мартынович, Егор Тесленко, Максим Ширяев, Илья Рожков, Угочукву Иву, Солтмурад Бакаев, Даниил Кузнецов, Мирлинд Даку.

Встреча в Ростове‑на‑Дону начнется в 20.45 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

В минувшие выходные казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в первом матче сезона Премьер-лиги. Обе команды забили по два гола и не смогли выявить победителя встречи.



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Айрат Назипов