Президент Сенегала посетил объекты спортивной инфраструктуры Казани

Президент Сенегала Маки Салл посетил объекты спортивной инфраструктуры в Казани в сопровождении раиса Татарстана Рустама Минниханова.



Маки Салл ознакомился с работой Международного конно-спортивного комплекса «Казань», осмотрел ипподром и прилегающую инфраструктуру.

Президент Сенегала посетил стадион «Ак Барс арена». Ему рассказали об истории этого объекта, провели краткую презентацию возможностей стадиона и проводимых здесь мероприятий. Здесь же состоялась встреча с командой «КАМАЗ-Мастер». Маки Салл оценил покрытие футбольной арены, выйдя на поле и совершив удар по мячу. Известный футболист и ныне тренер команды «Рубин-2» Гекдениз Карадениз вручил Маки Саллу символический подарок — майку футбольного клуба «Рубин».

Еще один объект, который посетил президент Сенегал, — Дворец водных видов спорта (ДВВС), где состоялась презентация объекта. Гостю рассказали о международных и всероссийских соревнованиях, проходивших в бассейнах дворца, о водных видах спорта и школе, где обучаются юные пловцы. В данное время в ДВВС проходит финал Кубка России по плаванию.

Маки Салл прилетел в Татарстан накануне в рамках визита в страну для участия во втором саммите «Россия — Африка». Второй саммит и экономический форум «Россия — Африка» состоятся 27—28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге.

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Маргарита Головатенко