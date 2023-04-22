Правительство России одобрило упрощение процедуры банкротства

Кабмин России одобрил законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства граждан. Теперь ею смогут воспользоваться те, у кого единственным доходом являются пенсии или детские пособия, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

— Рассчитываем, что эта мера поможет поддержать людей, и они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита пристава, — прокомментировал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Законопроектом предусмотрена возможность воспользоваться бесплатной внесудебной процедурой банкротства таким гражданам уже через один год после выдачи взыскателю исполнительного листа и предъявления его к исполнению. Также применение процедуры внесудебного банкротства распространится и на граждан, в отношении которых более 7 лет осуществляется принудительное взыскание задолженности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Еще одно нововведение — открываем доступ к внесудебному банкротству для граждан, у которых нет имущества, а их доходы не превышают прожиточный минимум. Взыскать долг в таких ситуациях невозможно (сейчас прожиточный минимум защищен по закону). Указываем в законопроекте эти случаи как основание судебному приставу для окончания исполнительного производства, после которого должник сможет инициировать процедуру, — отметил министр.

При этом Минэкономразвития предложило расширить диапазон долга, при котором возможно пройти процедуру внесудебного банкротства. Сейчас он составляет от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Согласно предложениям ведомства, для повышения доступности процедуры этот диапазон составит от 25 тысяч рублей до 1 млн рублей.

В Татарстане количество корпоративных банкротств снижается, но вместе с этим растет количество банкротов среди граждан и индивидуальных предпринимателей. Аналогичная ситуация наблюдалась и по итогам прошлого года — число сообщений об открытии конкурсного производства упало почти на треть, а количество уведомлений о введении судами реализации имущества подскочило сразу на 57,9%. Подробнее об итогах первых трех месяцев этого года — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов