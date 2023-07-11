В Татарстане удвоилось количество внесудебных банкротств граждан

Несмотря на непростые экономические условия, по итогам первого полугодия, количество корпоративных банкротств в Татарстане продолжает снижаться. Эксперты связывают это с эффектом моратория на подачу кредиторами заявлений о финансовой несостоятельности должников — он действовал c 1 апреля по 1 октября 2022 года и распространялся на всех хозяйствующих субъектов, за исключением застройщиков с проблемными домами. В этом году количество уведомлений кредиторов о намерении инициировать дело о банкротстве контрагентов уже сравнялось с «домораторными» показателями.

Количество личных банкротств татарстанцев в январе — июне также выросло — почти на четверть, как и число внесудебных банкротств граждан. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан в лидерах по числу корпоративных банкротств

По итогам первой половины 2023 года в Татарстане зарегистрировали 116 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Их оказалось меньше, чем в январе — июне 2022 года, на 6,5%.

Несмотря на снижение количества корпоративных банкротств, Татарстан по итогам первого полугодия оказался одним из лидеров. В топ-3 республика все же не попала, но поднялась с 7-го места по итогам первого квартала на четвертую строчку. Лидером при сокращении числа банкротств юрлиц и КФХ на 37,6% стала Москва — 685 сообщений об открытии конкурсного производства. Следом идет Московская область (-50%, до 218) и Санкт-Петербург (-52,4%), следует из данных «Федресурса».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сокращение числа корпоративных банкротств в первом квартале 2023 года зафиксировали в большинстве регионов России. При этом в дальнейшем эксперты прогнозируют их рост, хотя и сохранится «долгоиграющий эффект моратория в виде сохраненного бизнеса ряда компаний».

— Рост числа наблюдений и намерений кредиторов свидетельствует о том, что в перспективе можно ожидать увеличения числа банкротств примерно до уровня 600—800 в месяц, — заявил глава «Федресурса» Алексей Юхнин, уточнив, что возращение к цифрам прошлых лет, около 1000—1100 банкротств в месяц, вряд ли возможно.

Рост количества корпоративных банкротств в январе — июне 2023 года зарегистрировали в Тыве и Чечне — в два раза, до 4 и 2 соответственно, а также в Псковской области (+57,1%, до 11). Увеличение их числа произошло и в регионах Приволжского федерального округа, в том числе соседних с Татарстаном: в Кировской области (+29,4%, до 22), в Ульяновской области (+19,4%, до 37), в Чувашии (+12,5%, до 18).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом в 14 регионах ПФО ситуация с корпоративными банкротствами в январе — июне 2023 года в сравнении с первым полугодием прошлого года сложилась следующим образом:

Татарстан — 116 (-6,5%);

Башкирия — 73 (-16,1%);

Самарская область — 66 (-26,7%);

Нижегородская область — 48 (-42,2%);

Пермский край — 40 (-16,7%);

Ульяновская область — 37 (+19,4%);

Оренбургская область — 34 (-38,2%)

Саратовская область — 31 (-53%);

Кировская область — 22 (+29,4%);

Пензенская область — 19 (-17,4%);

Чувашия — 18 (+12,5%);

Удмуртия — 13 (-48%);

Мордовия — 12 (-63,6%);

Марий Эл — 4 (-20%).

Всего в России за шесть месяцев зарегистрировали 3 115 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и КФХ. Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 40%.

Десятое место по количеству банкротств граждан

Количество банкротств граждан в первом полугодии 2023 года выросло в Татарстане на 17,4%. Зарегистрировали за этот период 4 091 сообщение о введении судами реализации имущества в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей.

По количеству банкротств граждан Татарстан по итогам января — июня замкнул топ-10. По сравнению с первым кварталом этого года республика поднялась на одну строчку. Среди регионов Приволжского федерального округа у Татарстана третье место.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Лидером по количеству банкротств граждан стала Московская область — 7 972, что на 31,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Следом идут Москва (7 759), Краснодарский край (7 746), Свердловская область (6 139), Башкирия (5 790), Самарская область (5 363), Санкт-Петербург (5,3 тысячи), Ростовская область (4 993) и Челябинская область (4 689).

Увеличение числа банкротств граждан по итогам полугодия зарегистрировали во всех регионах России за исключением Мордовии. В этой республике поступило 470 сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физлиц и ИП, что на 16,4% меньше, чем в январе — июне прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В регионах Приволжского федерального округа ситуация с банкротствами граждан в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сложилась следующим образом:



Башкирия — 5 790 (+13,2%);

Самарская область — 5 363 (+22,7%);

Татарстан — 4 091 (+17,4%);

Саратовская область — 4 015 (+46%);

Оренбургская область — 3 184 (+51,3%)

Пермский край — 2 929 (+48,3%);

Нижегородская область — 2 836 (+26,8%);



Ульяновская область — 2196 (+22,8%);

Пензенская область — 2 187 (+18,3%);

Удмуртия — 2 037 (+29,4%);

Чувашия — 1 153 (+11,1%);



Кировская область — 1 072 (+87,7%);



Марий Эл — 569 (+52,1%).

Мордовия — 470 (-16,4%);

В целом в России за шесть месяцев 2023 года зарегистрировали 162 898 банкротств граждан. По сравнению с первым полугодием прошлого года их количество подскочило на 34,3%. Однако рост все же замедлился: в январе — июне 2022 года число банкротств россиян к аналогичному периоду 2021-го увеличилось на 37,8%.



По числу внесудебных банкротств Татарстан вошел в топ-20

Количество сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, которые считаются по региону должника, в Татарстане выросло по сравнению с январем — июнем 2022 года в 2,3 раза. За шесть месяцев их зарегистрировали 86.

По количеству внесудебных банкротств Татарстан лидером не стал — республика заняла лишь 20-е место среди регионов России. Опережают ее здесь в том числе и субъекты, входящие вместе с ней в Приволжский федеральный округ, например, Башкирия, Оренбургская и Кировская области.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Лидером по числу внесудебных банкротств в первом полугодии стала Челябинская область — 308. Их количество сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 66,5%. Следом идут Омская область, Краснодарский край, Свердловская область, Оренбургская область, Санкт-Петербург, Алтайский край, Иркутская область, Кировская область и Башкирия.

В регионах ПФО ситуация с внесудебными банкротствами граждан в январе-июне 2023 года в сравнении с первым полугодием 2022-го сложилась следующим образом:

Оренбургская область — 189 (+54,9%)

Кировская область — 131 (+138,2%);

Башкирия — 129 (+30,3%);

Пермский край — 127 (+56,8%);

Удмуртия — 108 (+163,4%);

Татарстан — 86 (+132,4%);

Самарская область — 83 (+88,6%);

Пензенская область — 51 (+27,5%);

Нижегородская область — 42 (+0%);



Марий Эл — 39 (+116,7%).

Ульяновская область — 36 (+38,5%);

Чувашия — 34 (+126,7%);

Мордовия — 21 (+10,5%);

Саратовская область — 4 (+100%);



Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В целом в России за шесть месяцев 2023 года зарегистрировали 5 137 сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. Их количество по сравнению с первым полугодием прошлого года выросло на 75,6%.

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Татьяна Демина