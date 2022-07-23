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«СИБУР-РТ» возглавил Алексей Никифоров

15:13, 23.07.2022
«СИБУР-РТ» возглавил Алексей Никифоров
Фото: Роман Хасаев (архив)

В АО «СИБУР-РТ» (ранее — АО «ТАИФ») сменился руководитель — 22 июля им стал директор по юридической поддержке холдинга Алексей Никифоров, согласно информации сервиса «Контур.Фокус».

В конце мая должность заняла директор СИБУРа по корпоративной политике Юлия Попова.

Алексей Никифоров в 2005 году окончил юридический факультет Томского государственного университета. Карьеру в СИБУРе он начал в 2007 году, а в 2014-м заступил на должность директора юридического департамента группы.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьМашиностроение Татарстан

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