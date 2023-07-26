МИД: в России осуждают акцию сожжения Корана в Дании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия решительно осуждает акцию по сожжению Корана в Дании. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова.



— Мы резко осуждаем этот и аналогичные экстремистские акты. Проявлять неуважение к любой религии неуместно, — приводит RT ее слова.

Группа антиисламских активистов провела очередную акцию с сожжением Корана в Дании 25 июля. В этот раз священную книгу сожгли у здания посольства Египта, аналогичную акцию с сожжением провели и возле посольства Турции.

22 июля правительство Дании назвало провокацией и осудило аналогичную акцию, которую провели у посольства Ирака в Копенгагене.



23 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла ибн Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого осудили акции с надругательством над Кораном.

10 июля полиция Швеции в очередной раз разрешила акцию с сожжением религиозного текста. Манифестация прошла 12 июля в полдень на одной из центральных площадей города Хельсингборг на юге страны. Как рассказали в местной полиции, мероприятие должно быть проведено «надежным и безопасным образом».

Подобные акции в странах Скандинавии проводят не в первый раз. 27 января лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран в Дании. Скандальную акцию радикал провел в Копенгагене. Отмечалось, что для реализации плана Палудану выделили отдельное место, которое охранялось силовиками.

В первый день праздника Курбан-байрам Коран сожгли в Стокгольме. Акцию осудил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

В начале месяца страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали мусульманские страны принять коллективные меры против оскорбления ислама. Экстренное заседание организации созвала Саудовская Аравия.

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Маргарита Головатенко