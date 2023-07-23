Главы МИД Ирана и ОАЭ осудили акции с надругательством над Кораном в Швеции и Дании

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла ибн Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого осудили акции с надругательством над Кораном, следует из заявления МИД Исламской Республики.



Члены экстремистской группировки «Датские патриоты» в пятницу подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене. Также члены группировки осквернили государственный флаг республики.

Главы МИД на фоне акций с надругательством над Кораном в странах Европы призвали к срочной встрече глав МИД стран — членов Организации исламского сотрудничества, сообщает «РИА Новости».

Правительство Дании назвало провокацией и осудило акцию сожжения Корана у посольства Ирака в Копенгагене.



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Маргарита Головатенко