Шведская полиция снова разрешила сжечь религиозный текст

Полиция Швеции в очередной раз разрешила акцию с сожжением религиозного текста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на шведское издание TT.

Манифестация пройдет 12 июля в полдень на одной из центральных площадей города Хельсингборг на юге страны. Как рассказали в местной полиции, мероприятие должно быть проведено «надежным и безопасным образом».

Уточняется, что полицейские намерены пристально наблюдать за ходом акции и подготовить ресурсы для любого развития событий.

Подобные акции в странах Скандинавии проводят не в первый раз. 27 января лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран в Дании. Скандальную акцию радикал провел в Копенгагене. Отмечалось, что для реализации плана Палудану выделили отдельное место, которое охранялось силовиками.

В первый день праздника Курбан-байрам Коран сожгли в Стокгольме. Акцию осудил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

В начале месяца страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали мусульманские страны принять коллективные меры против оскорбления ислама. Экстренное заседание организации созвала Саудовская Аравия.

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Айрат Назипов