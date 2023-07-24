Минтруд предложил выплачивать по 100 тысяч рублей родителям, чей ребенок пострадал в ходе спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Минтруд России подготовил проект о единовременных выплатах родителям детей, которые пострадали во время спецоперации. Согласно ему, государство будет платить по 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего ребенка.

— Единовременная выплата назначается и выплачивается по месту жительства пострадавшего ребенка во время получения увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе проведения специальной военной операции при документальном подтверждении получения пострадавшим ребенком увечья (ранения, травмы, контузии), но не ранее, чем с 24 февраля 2022 года, — говорится в проекте.

Уточняется, что на выплату могут рассчитывать только дети с российским гражданством, которые постоянно проживают на территории России.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Еще пострадавших детей предлагают отправлять в санаторно-курортные организации.

Специальная военная операция продолжается почти 1,5 года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти 7 месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. Подробности можно прочитать в сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов