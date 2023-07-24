В Зеленодольске хотят возродить татарский театр

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Власти Зеленодольска могут возродить в городе татарский театр. Об этом написал мэр Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале после встречи с руководителем с руководителем общественной организации «Ак калфак» Зеленодольского района Гелиней Саттаровой.

— Возрождение татарского театра даст новый импульс развитию культурной жизни города. Кроме того, рассмотрели организацию новых туристических маршрутов в Заволжской зоне района. Многие села имеют богатую историю, здесь жили знаменитые личности, меценаты, которые внесли большой вклад в развитие родного края, — считает Афанасьев.

Он напомнил, что больше полувека назад в ДК «Родина» открылся татарский драматический кружок. Его участниками были люди разных профессий, которых объединяла любовь к родному языку и культуре Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Не исключено, что театр может появиться на месте Центра культурного развития в микрорайоне Мирный.

В марте мэр города рассматривал возможность назвать одну из улиц города именем Сары Садыковой. Она была актрисой Татарского академического театра и театра оперы и балета. Садыкова сочинила около 400 песен и музыки к 18 спектаклям.

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Айрат Назипов