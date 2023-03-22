В Зеленодольске может появиться улица Сары Садыковой

Власти Зеленодольска рассматривают возможность назвать одну из улиц города именем Сары Садыковой. О такой идее сообщил глава района Михаил Афанасьев в своем telegram-канале.

— Встретились с Альфией Газизовной — дочерью татарского соловья Сары Садыковой и режиссера Газиза Айдарского. Несмотря на свои 98 лет, Альфия ханым продолжает хранить память о своих родителях, издает книги и организует концерты, посвященные их творчеству, — написал он.

Он напомнил, что 5 мая в Доме актера имени Марселя Салимжанова состоится концерт к 117-летию со дня рождения Сары Садыковой. Афанасьев задумался над тем, чтобы назвать одну из улиц ее именем.

Фото: Михаил Афанасьев/t.me

Сара Садыкова родилась 1 ноября 1906 года в Казани. Была актрисой Татарского академического театра и театра оперы и балета. По совету Салиха Сайдашева начала сочинять свои композиции. Автор около 400 песен и музыки к 18 спектаклям. Играла в таких ключевых для истории операх, как «Сания», «Качкын», «Галиябану» и других. С конца 1990-х ведутся переговоры об установке памятника Садыковой, сейчас выбрано место на углу улиц Татарстан и Тукая.



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Айрат Назипов