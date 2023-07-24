В Госдуме хотят повышать призывной возраст до 30 лет поэтапно

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Верхняя граница нового призывного возраста срочной службы будет повышаться поэтапно, начиная с 2024 года. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Она будет поэтапно повышаться. Начиная с 2024 года будет сдвигаться на год, — передает его слова ТАСС.

Законопроект о повышении призывного возраста Госдума планирует рассмотреть уже завтра, 25 июля.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, поэтапно увеличить призывной возраст граждан с 18 до 21 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря прошлого года.

На прошлой неделе комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, которые устанавливают новый призывной возраст срочной службы. Он составит с 18 до 30 лет. Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, как планировалось ранее. Картаполов объяснил это тем, что многие юноши хотят пойти служить в армию с 18 лет.

Чуть позже глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказались против предложения сохранить нижний предел призывного возраста на уровне 18 лет. Бондарев отметил, что если не повышать нижнюю границу призыва, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции и искусственно не пролонгировать призывной возраст.

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Айрат Назипов