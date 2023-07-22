Украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму

Украинские беспилотники пытались атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Аксенов.

— Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации, — написал он.

Напомним, сегодня утром движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли:

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорилось в сообщении канала, освещающего ситуацию на мосту.

В понедельник Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин