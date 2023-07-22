По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в в официальном telegram-канале о ситуации на объекте.

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Причины перекрытия пока что не уточняются.

Напомним, в понедельник Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Максим Кокунин